Бундесвер ежедневно отражает более 4 тысяч кибератак – минобороны ФРГ

На бундесвер ежедневно осуществляется 4,5 тыс. кибератак. Об этом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен сообщила в интервью газете Welt am Sonnatg, опубликованном 16 апреля, передает Deutsche Welle.

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По словам министра, многие из этих попыток взломать IT-системы бундесвера осуществляются через сеть зараженных устройств. В некоторых случаях речь идет о более сложном типе взломов - APT-атаках (так называемых целевых атаках).

По словам фон дер Ляен, в таких случаях военные IT-специалисты имеют право только противостоять нападениям хакеров, но не совершать атак в ответ. Кроме того, она подчеркнула, что зачастую крайне сложно установить, кто стоит за попыткой взлома. Проведение собственных кибератак бундесвер отрабатывает пока что в «лабораторных условиях».

Министр обороны ФРГ обратила также внимание на другую сторону кибербезопасности. Она отметила, что бундесверу нужна модернизация технического оборудования, и только на замену всех радиопередающих устройств придется потратить как минимум 5 млрд евро.

В Германии с 1 апреля начал работу командный центр немецких кибервойск со штаб-квартирой в Бонне, в которые наберут более 13,5 тысяч военных и гражданских лиц - экспертов в IT-сфере, разведке и кибербезопасности. По словам министра обороны ФРГ, благодаря появлению подобного центра Германия опережает в этой сфере другие европейские страны, хотя до уровня США и Израиля еще далеко.

В рамках подготовки кадров для кибервойск было решено ввести новую учебную специальность в университете бундесвера в Мюнхене. Кроме того, Министерство обороны выделило в общей сложности около 27,5 млн евро на новую структуру - Центр киберинноваций (Cyber Innovation Hub), который должен искать перспективные стартапы и экспертов в сфере информационных технологий, чьи идеи и исследования могут быть применены военными.

Наряду с этим, фон дер Ляен сообщила о планах сформировать так называемый «киберрезерв», который по сути состоит из сторонних экспертов, которые будут проводить проектные экспертизы для бундесвера.