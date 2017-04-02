В Германии заработал штаб кибервойск

В Бонне 1 апреля заработал штаб командный центр немецких кибервойск (CIR). Сейчас здесь работают 260 сотрудников. К 1 июля в подчинение штаба перейдут 13500 человек, сообщает «Немецкая волна».

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В боннском штабе будут работать 260 человек. До 1 июля 2017 года в подчинение центра перейдут 13500 военнослужащих и гражданских сотрудников. Новый вид войск должен обеспечивать безопасность информационных систем вооруженных сил Германии, а также защищать от взлома те виды вооружений, где применяются цифровые технологии.

Теперь кибервойска в ФРГ окончательно выделены в отдельный вид - наряду с сухопутными, военно-воздушными и морскими силами. До сих пор за кибероборону в стране отвечало министерство внутренних дел.

Торжественное открытие центра состоится в среду, 5 апреля, на мероприятии будет присутствовать министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Минобороны страны сообщило, что только за первые 9 недель 2017 года было совершено почти 300 тысяч кибератак на компьютеры Бундесвера.

"Кибератаки на государство и ключевую инфраструктуру уже давно не являются фантастикой, это - реальность. Это доказывают многочисленные инциденты в наших странах-партнерах, обладающих подобным уровнем развития цифровых технологий", - говорится в стратегическом документе министерства обороны ФРГ.