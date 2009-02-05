В Латвии началось строительство радиомаяков для НАТО

На территории Латвии началось строительство радиомаяков в интересах системы связи военной авиации НАТО, сообщает DELFI со ссылкой на местные СМИ. Военно-воздушные силы Латвии разместят эти объекты в Вентспилсе, Олайне и Резекне.

Как уточняет издание, новые радиостанции класса "земля-воздух-земля" позволят пилотам боевой авиации НАТО переговариваться между собой и с диспетчерами на земле. В интересах гражданских служб система связи использоваться не будет, однако военными радиочастотами также смогут воспользоваться экипажи вертолетов поисковых и спасательных служб.

Напомним, что в прошлом году вооруженные силы Латвии подписали с корпорацией Lockheed Martin контракт на поставку четырех радиолокаторов наблюдения за воздушным пространством AN/TPS-77 в интересах объединенной системы ПВО НАТО. Они позволяют обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

В ноябре 2008 года военное ведомство Литвы также объявило о намерении выделить около 45 миллионов долларов на замену советских радаров западными образцами, соответствующими стандартам НАТО. Новые радары, точная модификация которых не сообщается, будут иметь большую дальность, и позволят истребителям НАТО, участвующим в миссии "воздушной полиции" в странах Балтии, более оперативно реагировать на возможные угрозы.

В апреле 2008 года парламентские комиссии по обороне Эстонии, Латвии и Литвы предложили, чтобы миссия НАТО по охране воздушного пространства этих стран была продлена до 2018 года, а ранее согласились частично оплачивать союзникам сопутствующие расходы.

Балтийские страны стали членами Североатлантического альянса в 2004 года и с тех пор их воздушное пространство охраняют партнеры по НАТО. Сами они пока не располагают необходимой для этого военной техникой.

Лента.ру