Европарламент взялся за работодателей, нанимающих нелегалов

Европарламент в целом поддержал усиление санкций в отношении работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, однако окончательное голосование по этому вопросу было отложено до следующей сессии 18-19 февраля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, решение об отсрочке было принято по просьбе докладчика Клаудио ФАВА (группа социалистических партий, Италия), предложившего позволить прибавить к докладу декларацию стран-членов о том, что директива о санкциях не будет означать невозможность дальнейшего изменения законодательства и в отношении подрядчиков.

Предложенная Еврокомиссией Директива, которая в целом была одобрена сегодня Европарламентом, предусматривает внедрение минимальных санкций на европейском уровне в отношении работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов, среди которых штрафы, выплата недоплаченной зарплаты по сравнению с той, которую платили бы легальному рабочему, а также вынесение приговоров о привлечении к публичным работам сроком до 5 лет.

Директива также предусматривает уголовную ответственность работодателей, совершивших рецидивы при найме на работу нелегальных мигрантов, в случаях значительного количества нелегалов среди работников работодателя, если условия работы имеют признак эксплуатации, если рабочий был жертвой торговли людьми или несовершеннолетним.

При этом работодатель, у которого на работе выявлены нелегальные мигранты, должен вернуть полученную на протяжении года бюджетную помощь, если он ее получал. Также работодатель должен оплатить все налоги и отчисления, как в случае, если бы в должности, которую занимал нелегал, работал легальный выходец из третьих стран, а также расходы, связанные с возвращением нелегала в страну происхождения.

В случаях, когда тяжело установить продолжительность работы нелегального мигранта у работодателя, по определению считается, что нелегал работал три месяца.

Вместе с тем депутаты Европарламента высказались за уменьшение штрафных санкций в случае использования работы нелегалов в домохозяйстве, если их труд не имел признаков эксплуатации.

Кроме того, депутаты высказались за создание механизма рассмотрения жалоб нелегальных мигрантов с целью лишения риска юридической ответственности работодателя, нанимавшего нелегальных мигрантов по ошибке. При этом нелегальные мигранты, которые сотрудничают в расследовании в отношении работодателя, должны иметь право получить временный вид на жительство.

Европарламентарии также высказались за проведение странами-членами ЕС достаточного количества эффективных инспекций по контролю за занятостью нелегальных мигрантов.

Великобритания уже заявила о том, что не будет применять положения этой Директивы, воспользовавшись возможностью “opt-out”, поскольку считает, что на уровне ЕС нельзя устанавливать уголовную ответственность за преступления.

Вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Жак БАРРО в своем комментарии, текст которого передан УНИАН, поприветствовал решение Европарламента об усилении санкций в отношении работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2007 года Европейская комиссия предложила усилить санкции в отношении работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.

Главная цель проекта директивы, представленного комиссией, – установить подобные санкции во всех странах-членах ЕС. Все санкции предусмотрено осуществлять только в отношении работодателей, а не рабочих.

На сегодня 26 из 27 стран-членов ЕС ввели разнообразные санкции в отношении работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов, а в 19 странах предусмотрена также уголовная ответственность.

Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента 22 января текущего года поддержал проект доклада К.ФАВА о Директиво по поводу введения санкций в отношении работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов.