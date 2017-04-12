За 12 лет зафиксировано 2 тысячи случаев сексуального насилия со стороны миротворцев ООН - Associated Press

Миротворцы ООН, а также другие сотрудники организации в мире за последние 12 лет замечены в почти 2 тысячах случаев сексуальных насилий и эксплуатациях, из них более 300 случаев касались детей. Такие данные обнародовало агентство Associated Press, при этом отметив, что лишь часть преступников была наказана.

Отмечается, что ООН юридически не может повлиять на ситуацию.

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Во время расследования AP запросило информацию о случаях насилия среди миротворцев в 23 стран, и лишь в некоторых случаях агентство получило ответ, при этом имена подозреваемых не назывались.

Отмечается, что только на Гаити по меньшей мере 134 миротворца из Шри-Ланки эксплуатировали девятерых детей в период от 2004 до 2007 года. После того, как эти данные были выявлены, 114 миротворцев отправили на родину, при этом никого из них не арестовали.

Ранее сообщалось, что ООН зафиксировала более 200 случаев сексуального насилия в зонах конфликта в Украине.