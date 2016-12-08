Наблюдатели ООН заявили о случаях сексуального насилия на блокпостах на линии разграничения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в 16-м докладе по правам человека мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций в Украине, презентованном в четверг.

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"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало случаи сексуального и гендерно обусловленного насилия на блокпостах", - заявили в мониторинговой миссии ООН.

"Непропорциональные ограничения свободы передвижения через линию столкновения серьезно осложняют жизнь примерно 25 тысяч человек в день (до 800 тысяч в месяц)", - говорится в отчете.

"В то время, как семьи и общины в Донецкой и Луганской областях пытаются сохранять связи между собой, их передвижения серьезно ограниченными, потому что люди могут пересечь линию соприкосновения только в пяти контрольных пунктах въезда-выезда, где они сталкиваются с разрешительными и длительными задержками посреди заминированных местностей, обозначенных ненадлежащим образом", - заявили в мониторинговой миссии ООН.

Также сказано, что в Луганской области единственным доступным для гражданского населения пунктом пересечения линии разграничения остается деревянный пешеходный трап, соединяющий остатки разрушенного моста в Станице Луганской.