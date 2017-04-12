NYT: Изменение отношения Трампа к России стало резким ударом для геополитики

Неделю назад, президента Трампа обвиняли в том, что он – орудие для россиян, невольный агент влияния, который так восхищается президентом Владимиром Путиным, что защищал его от критиков, которые назвали его убийцей.

Об этом пишет Питер Бейкер в статье "Изменение отношения Трампа к России стало резким ударом для геополитики", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Теперь у Трампа дипломатическая схватка с Россией Путина. Его администрация обвиняет Москву в попытке скрыть применение химического оружия во время нападения сирийского режима на гражданское население, госсекретарь США ставит ультиматумы в духе "мы или они".

Трамп известен своей непредсказуемостью, но такой резкий переход от дружбы к конфронтации стал геополитическим "землетрясением" для Вашингтона и других столиц. Перспективы улучшения российско-американских отношений были очень туманны, учитывая атмосферу подозрительности, вызванную вмешательством Кремля на прошлогодних выборах, но разрядка, когда-то предполагаемая Трампом, вместо этого, превратилась в новую холодную войну.

Для лагеря Трампа резкий поворот просто доказал, насколько ложными были рассказы о заговоре с самого начала. "Если Сирия и сделала что-то, то только для того, чтобы подтвердить тот факт, что там нет причастности России", - сказал Эрик Трамп, сын президента.

Некоторые критики сочли это циничным способом отвлечь внимание от многочисленных расследований возможных контактов между помощниками Трампа и Россией, даже когда Москва пыталась помочь Трампу победить на выборах.

В любом случае, можно предположить, что отношения между двумя государствами могут быть нестабильными в ближайшие месяцы, учитывая импульсивную реакцию президента без опыта во внешней политике, часто резкие ответы российского лидера в сложные моменты, и противоречащие национальные интересы обеих стран в ключевых сферах по всему миру.

"Я с самого начала скептически относилась к тому, что Соединенные Штаты и Россия смогут, после всего, что произошло в последние несколько лет, начать успешную перезагрузку", - сказала Анджела Стент, бывший офицер национальной разведки по России, которая сейчас работает в Джорджтаунском университете. "Удивительно, как быстро мы вернулись к статусу-кво, который был у нас в конце администрации Обамы".

Джон Р. Байерли, бывший посол в Москве, сказал, что крайности в отношениях преувеличивают, и, вероятно, они снова вернутся к середине. "Уровень доверия настолько ухудшился, что эти первоначальные встречи мало повлияют на порядок заключения соглашений, и расследования возможного вмешательства России в выборы существенно омрачили положение, обе стороны должны признать это", - сказал он.

Трамп – четвертый президент подряд, который пришел на свой пост с твердым намерением перезагрузить отношения с Москвой, но предыдущим троим не удалось реализовать эти амбиции. Разница в том, что взлом электронной почты демократов во время прошлогодних выборов, в котором разведка обвинила Россию, не позволяет Трампу принять политику Путина.

Его готовность игнорировать аннексию Крыма Россией, ее вооруженную интервенцию в Восточной Украине и поддержку правительства президента Башара Асада в Сирии вызвала удивление экспертов. Он назвал Путина "более сильным лидером", чем президент Барак Обама, похвалил его за "отличную работу" и выразил надежду, что он станет "моим новым лучшим другом". Майкл Моррелл, бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ, написал прошлой осенью, что Трамп, казалось, был "невольным агентом влияния" для Москвы.

Во вторник, после того как Трамп отдал приказ о ракетном ударе в Сирии в ответ на применение химического оружия в атаке на своих граждан, госсекретарь Рекс Тиллерсон прибыл в Москву с жестким предупреждением о том, что России лучше отказаться поддерживать Асада. Его встретили холодно, отказали во встрече с Путиным, чего не происходило ни с одним государственным секретарем во время первого визита вплоть до времен Корделла Халла во время Второй мировой войны. В Вашингтоне Белый дом провел брифинг, обвинив Россию в том, что она защищает применение Сирией химического оружия в отношении на гражданского населения.

Россияне ответили жесткими заявлениями. Во вторник Путин сравнил действия Трампа в Сирии со вторжением президента Джорджа Буша в Ирак в 2003 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что Трамп оказался не тем, кем себя представлял во время прошлогодней кампании.

"Всё", - написал он в Facebook на прошлой неделе. "Последняя пелена, касавшаяся выборов, спала". В конце, сказал он, Трамп был "сломлен существующей машиной власти" в Вашингтоне.

Моррелл заявил во вторник, что, несмотря на то, что называл Трампа виртуальным российским агентом, он всегда считал, что поведение России приведет к тому, что пути двух стран разойдутся. "Похоже, это происходит сейчас", - сказал он. Но он отметил, что Трамп оставил это Тиллерсону и другим, вместо того, чтобы говорить самому.

"Он должен это сделать, и он должен критиковать множество других агрессивных действий, которые Путин предпринял в течение последних двух лет", - сказал Моррелл.

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Дженнифер Пальмиери, директор по связям с общественностью кампании Хиллари Клинтон в прошлом году, сказала, что изменение тона в последние дни не означает, что на выборах не было сговора. "Всё, что, как мы считаем, случилось на выборах, могло быть правдой – Путин хотел, чтобы он [Трамп] стал президентом, и администрация приняла соответствующие меры на прошлой неделе", - сказала она. "Всё это может быть частью мастерской хитрости – или, возможно, это расстроило Путина".

"В любом случае, нет никаких доказательств того, что это меняет все, что, я считаю, произошло на выборах, или того, что демократы должны прекратить расследования. Более того, действительно странно, что он сам ничего не сказал", - добавила она.

У Трампа будет такая возможность в среду, когда он будет принимать генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Европейские лидеры выслушают Трампа, учитывая тот факт, что во время кампании он критиковал НАТО и хвалил Путина.

Помощники Трампа расстроены таким вниманием к расследованиям связей с Россией и предположениями о том, что помощники президента сделали что-то неправильно, хотя некоторые официальные лица заявили, что нет никаких доказательств сговора с Россией. Они обвиняют СМИ в том, что они выдумывают фальшивые истории, которые недавно были опровергнуты. Как, спрашивают они, команда Трампа могла заключать секретные сделки с Россией, если его собственный госсекретарь даже не может добиться встречи?

"Интересно, что мы перешли от всех этих прямых связей с Россией к тому, что мы сейчас разочарованы, потому что не можем встретиться с ним", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "В этом есть какая-то ирония".

Эрик Трамп озвучил это мнение в интервью лондонской газете "Daily Telegraph", опубликованном во вторник. Сын Трампа сказал, что на решение отца об ответном нападении на Сирию за применение химического оружия в отношении мирных жителей повлияла его сестра Иванка, которая была "подавлена и возмущена" этим зверством.

Хотя некоторые подвергают сомнению подход президента к России, Эрик Трамп сказал, что Путин не будет "помыкать" его отцом. "Он – не тот человек, которого можно запугать", - сказал он.

Дискуссии о России заставили левых законодателей попытаться разобраться в этом.

"Это говорит о более широкой непоследовательности во внешней политике этой администрации", - сказал сенатор Крис Мерфи, демократ из Коннектикута. "Перемена в риторике в отношении России сбивает с толку. Я рад видеть ее, и я надеюсь, что она продолжится, но пока единственное, что мы знаем о внешней политике этой администрации, это то, что она, вероятно, изменится через неделю или две".

Но Мерфи сказал, что комитеты разведки Конгресса все еще должны расследовать то, что произошло на прошлогодних выборах. Если бы смена тона администрации произошла два месяца назад, сказал он, это могло бы подорвать такую решимость. Но с тех пор, по его словам, появилось больше доказательств.

"Теперь в этой истории появились очень важные факты", - сказал он. "Необходимо разобраться в этом".