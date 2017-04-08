Удар США по Сирии вызвал у Иванки Трамп гордость за отца

09:54, 08 апреля 2017
Мир
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Отдав приказ выпустить по сирийской авиабазе "Томагавки", Дональд Трамп не только встревожил Путина, но и вызвал гордость у любимой дочери.

Дональд Трамп, Иванка Трамп / REUTERS

Дочь президента США Иванка Трамп заявила, что гордится решением своего отца нанести ракетный удар по Сирии. Об этом она написала в своем Twitter.

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Иванка Трамп отметила, что "времена, в которые мы живем, требуют принятия трудных решений".

"Горжусь своим отцом за отказ смириться с этими ужасными преступлениями против человечества", -  заявила она.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены 7 апреля в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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