Румыния считает, что суд в Гааге принял честное решение

Румыния называет честным решение Международного суда ООН по делу о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны с Украиной.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Национального агентства по минеральным ресурсам Румынии Герман МИХАЙ.

«Суд принял честное решение», - сказал он.

Представитель Румынии отметил, что Украина требовала признать Змеиный островом, но суд решил, что этот остров достаточно маленький для того, чтобы его учитывать при определении делимитационной линии.

Д.МИХАЙ также высказал мнение, что решение суда может способствовать улучшению отношений Румынии с Украиной, в том числе в области сотрудничества в организации добычи нефти и газа на Черноморском шельфе.

Представитель Румынии не уточнил, какой объем нефти и газа может находиться в той части шельфа, которая, согласно решению суда, отошла румынской стороне.

Он лишь отметил, что для определения запасов нужны десятки или даже сотни миллионов долларов для осуществления геологоразведочных работ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Международный суд ООН в Гааге (Королевство Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный Суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В свою очередь Украина доказывала, что о. Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.