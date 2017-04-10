Тиллерсон: Россия не смогла предотвратить химатаку в Сирии

Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Как сказал Тиллерсон, Россия в свое время взяла на себя ответственность контролировать процесс уничтожения запасов химоружия в Сирии и гарантировать полное запрещение его производства. Поэтому вина за то, что в Сирии снова было применено химическое оружие, лежит именно на России.

По словам Тиллерсона, не так важно, "была ли Россия соучастником, или ее специалисты оказались некомпетентными, или же сирийское правительство их перехитрило" - в любом случае, российская сторона "не выполнила свои обязательства перед международным сообществом".

Как сообщал УНИАН, издание The Sunday Times сообщило, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится на следующей неделе в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это.

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Позже стало известно, что встреча с президентом России Владимиром Путиным исчезла из расписания визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона в Москву.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии. 5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун увеличилось до 72 человек.