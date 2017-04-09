Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности РФ к химическим атакам Асада - The Sunday Times

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится на следующей неделе в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это.

Об этом пишет The Sunday Times.

"Госсекретарь президента Дональда Трампа Рекс Тиллерсон отправится в Москву, чтобы предстать перед Россией с доказательствами, что она знала и пыталась скрыть смертельный зарин, примененный режимом (Асада, - ред.) на прошлой неделе, в результате чего 87 человек погибли", - сказано в статье.

Тиллерсон потребует от Путина отказаться от поддержки Асада.

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Напомним, что Тиллерсон собирается в Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки". Перед Тиллерсоном в Москву должен был прибыть глава МИД Великобритании Борис Джонсон, однако отказался от визита из-за ситуации в Сирии.

А вот коллега Джонсона, глава минобороны Великобритании Майкл Фэллон, в статье для того же Sunday Times возложил вину за гибель мирных граждан при химической атаке в сирийской провинции Идлиб на Россию. Он уточнил, что Москва несет за случившееся не прямую, но косвенную ответственность, как "главный спонсор" режима Башара Асада.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошел утром 4 апреля. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии. 5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун увеличилось до 72 человек.