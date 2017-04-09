Россия несет ответственность за смерть каждого гражданского во время химической атаки в Сирии - Минобороны Британии

Российская Федерация несет ответственность за "смерти каждого гражданского" во время химической атаки на прошлой неделе в Сирии. Об этом в своей статье, опубликованной в Sunday Times, написал министр обороны Британии Майкл Фэллон.

"Главным союзником (президента Сирии) Асада является Россия. Поэтому Россия косвенно несет ответственность за гибель каждого мирного жителя на прошлой неделе", - написал министр.

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Фэллон отметил, что Москва несет ответственность за нападение "как заместитель", как "главный покровитель" режима президента Башара Асада.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошел утром 4 апреля. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун увеличилось до 72 человек.