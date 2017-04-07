"Нет в мире больше безопасных мест": очевидец рассказал о теракте в Стокгольме

В самом центре Стокгольма днем 7 апреля грузовик врезался в прохожих на пешеходной улице, а затем въехал в здание магазина. Как минимум два человека погибли, не меньше восьми ранены. Житель Стокгольма Сергей Смирнов рассказал о происходящем, передает Медуза.

"Я был совсем рядом с этим местом. Это центральная улица Стокгольма, почти вся пешеходная. Грузовик, который раньше в течение дня угнали, выехал на эту улицу, проехал какое-то небольшое расстояние и в конце концов въехал в большой супермаркет", - вспомнил он события.

По словам Смирнова, особой паники не было. Те, кто были в самом центре событий, оттуда бежали. Кто-то бежал по диагонали, кто-то по прямой, но это достаточно короткий участок. Потом, отметил он, очень быстро появилась полиция. Вокруг люди отреагировали достаточно спокойно.

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"Вообще, центр города закрыт. Все линии метро и проходящие через город поезда остановили. Центральные станции эвакуированы. Очевидно, решили перестраховаться. Уже не зима, достаточно тепло, народ может постоять на улице и подождать. Это лучше, чем ехать в метро, где может еще что-то случиться. В центре все места, где много людей, закрыли", - заявид Смирнов.

Кроме того, продолжил он, некоторые говорят, что где-то стреляют, но официально этого не подтвердили.

"Люди говорят, что к этому почти все были готовы. Нет в мире больше безопасных мест. Никто особо сильно не удивляется, после того, что происходило везде. Ну, а теперь произошло здесь", - подытожил житель Стокгольма.

Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.