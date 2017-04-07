Появились видео наезда грузовика на толпу в Стокгольме

16:33, 07 апреля 2017
Мир
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Сообщается о 3 жертвах.

В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть раненые. Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Twitter Kamil Eryazar.

"3 человека скончались, много раненых", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.

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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме
Теги: #грузовик#наезд#Стокгольм