Появились видео наезда грузовика на толпу в Стокгольме

İsveç'in başkenti #Stockholm 'den gelen ilk görüntüler. 3 kişinin öldüğü çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/piA9t7s6zb — Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) April 7, 2017

В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть раненые. Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Twitter Kamil Eryazar.

"3 человека скончались, много раненых", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.