Появились видео наезда грузовика на толпу в Стокгольме
16:33, 07 апреля 2017Мир
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Сообщается о 3 жертвах.
İsveç'in başkenti #Stockholm 'den gelen ilk görüntüler. 3 kişinin öldüğü çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/piA9t7s6zb— Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) April 7, 2017
В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть раненые. Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Twitter Kamil Eryazar.
"3 человека скончались, много раненых", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.
Se på #Periscope: Looks like attack (Stockholm) https://t.co/VnBI9qrA1k— Niclas von Pirath (@FordNiclas) April 7, 2017
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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме