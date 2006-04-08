11 человек стали жертвами торнадо
11:00, 08 апреля 2006Мир
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Ветер вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили
Жертвами торнадо в американском штате Теннесси стали 11 человек.
Особенно сильно пострадали пригороды Нэшвилла, где погибли восемь человек, сообщает радио «Свобода». Ветер вырывал с корнем деревья, обрывал линии электропередач, срывал крыши с домов и переворачивал автомобили.
На прошлой неделе торнадо и ураганы пронеслись по восьми штатам США. Погибли 28 человек.
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