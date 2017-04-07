В Сирии назвали актом агрессии ракетный удар США - СМИ

06:08, 07 апреля 2017
Мир
3686 0

Также в Сирии сообщили о жертвах после ракетного удара США.

REUTERS

Как передает Associated Press, в эфире сирийского государственного телевидения ракетную атаку США по военной базе в провинции Хомс назвали "актом агрессии".

Также сообщается, что удар США по сирийской военной базе привел к жертвам, добавляет Reuters.

Читайте такжеТрамп: ракетный удар по Сирии отвечает интересам нацбезопасности США

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители.

Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Реакция США и ЕС на действия России в Сирии
Теги: #США#Сирия