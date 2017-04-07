В Сирии назвали актом агрессии ракетный удар США - СМИ

Как передает Associated Press, в эфире сирийского государственного телевидения ракетную атаку США по военной базе в провинции Хомс назвали "актом агрессии".

Также сообщается, что удар США по сирийской военной базе привел к жертвам, добавляет Reuters.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители.

Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".