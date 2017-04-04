В Петербурге из-за теракта в метро объявлен трехдневный траур

Трехдневный траур, о котором объявляли власти Петербурга, начался во вторник в связи с взрывом в метро, в результате которого, по последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек и пострадали 45. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом отмечается, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу ночью опубликовало список пострадавших при взрыве, которые находятся в лечебных учреждениях города. В сообщении перечислен 51 человек.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".