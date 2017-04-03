В Петербурге на "Площади восстания" обезвредили самодельную взрывчатку

В Санкт-Петербурге на "Площади восстания" в Петербурге обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального антитеррористического коммитета.

Издание отмечает, что на станиции метро "Площадь восстания" была обнаружена, а потом обезврежена самодельная взрывчатка.

"На станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство", - сказали в НАК.

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СМИ пишут, что спецслужбы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.