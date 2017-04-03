Взрыв в Петербурге: в больницы доставлены более двух десятков пострадавших (фоторепортаж)

В больницы Санкт-Петербурга доставлены более двух десятков пострадавших в результате взрыва в метро.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

Читайте такжеВзрывное устройство на станции "Технологический институт" было начинено болтами

"В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу им.Раухфуса", - отметили там, добавив, что состояние пострадавших уточняется.

По предварительным данным, взрыв в метро произошел в понедельник днем на перегоне станций "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным властей города, в результате взрыва погибли 10 человек и пострадали еще около 50.