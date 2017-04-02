В Британии из-за террористической угрозы усилили охрану АЭС

Власти Великобритании усиливают охрану атомных электростанций и аэропортов из-за растущей террористической угрозы, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

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Причиной усиления мер безопасности стала как информация о разработке террористами взрывчатки, которую можно поместить в электронные устройства, так и опасения кибератак на защищенные объекты. Глава департамента энергетики правительства страны Джесси Норман заявил, что ядерные электростанции должны быть готовы противостоять растущей киберугрозе.

В правительстве страны опасаются, что хакеры, кибертеррористы и сотрудники иностранных разведок могут использовать уязвимости в электронных системах безопасности для того, чтобы совершить атаки на АЭС. Кроме того, власти опасаются растущих возможностей террористов по изготовлению бомб, которые невозможно обнаружить с помощью обычных мер охраны.

Накануне, 1 апреля, стало известно, что спецслужбы США опасаются разработки террористами "Исламского государства" бомб, которые не могут обнаружить сканеры в аэропортах. Как полагают спецслужбы, террористы намерены маскировать бомбы под элементы электронных устройств. чтобы проносить их на борт самолета. Так, взрывчатку в таких бомбах могут маскировать в батареях ноутбуков.

В связи с этой угрозой власти США приняли решение ограничить провоз электронных устройств в ручной клади пассажиров, следующих из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африке. О введении этих ограничений стало известно 20 марта. 21 марта аналогичные меры безопасности ввела и Великобритания.