В Великобритании сообщили о существенном росте киберагрессии со стороны России

В Великобритании зафиксировали рост кибератак со стороны российских хакеров, в том числе на правительственные учреждения.

Читайте такжеРоссию подозревают в кибератаке на МИД Италии

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности (NCSC) страны Киарана Мартина.

По его словам, российская агрессия в киберпространстве существенно усилилась, в частности отмечается рост числа кибератак на «незащищенные цели», такие как местные советы, благотворительные учреждения и университеты, где хакеры пытаются добыть персональные данные или научные разработки.

Кроме того, взломщики пытаются похитить из баз данных правительственных ведомств секретную информацию, касающуюся внешней политики и обороны, добавил Мартин.

Он отметил, в Британии ежемесячно фиксируется порядка 60 серьезных кибератак. Часть из них, по его информации, совершают хакеры, которых спонсирует российское правительство.

Как отмечает The Sunday Times, во вторник, 14 февраля, королева Великобритании Елизавета Вторая откроет новый киберцентр NCSC.

Напомним, за последнее время о кибератаках со стороны России сообщали, в частности Германия, Чехия, Норвегия и Нидерланды.