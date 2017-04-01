В США умер известный российский поэт Евтушенко, посвятивший стихотворение пылающему Майдану

Российский поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис, передает ТАСС.

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", - сказал он. "Мне позвонил его сын - Женя и сообщил это печальное известие, - сказал Моргулис. - Жена Маша, к сожалению, не может сейчас разговаривать".

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Друг поэта также заметил, что почти до самых последних минут жизни Евтушенко был в сознании - "он все слышал, реагировал".

Евгений Евтушенко родился в 1932 году. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

В 1991 году уехал с семьей в США — преподавать в университете города Талса в Оклахоме. Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

В ночь на 19 февраля 2014, когда на Майдане в Киеве происходило кровопролитное противостояние между силовиками и митингующими, Евтушенко написал стихотворение, посвященное этим событиям.