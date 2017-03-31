Трамп: охота на ведьм достигла исторических масштабов
Экс-советнику Трампа нужен иммунитет в деле о вмешательстве России в выборы.
Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн нуждается в неприкосновенности в обмен на показания по делу о вмешательстве России в американские выборы.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
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"Майклу Флинну следует просить иммунитета в деле, которое является охотой на ведьм исторических масштабов (и все из-за большого провала на выборах), которые проводят СМИ и демократы", - написал он.
Как сообщал УНИАН ранее, стало известно, что экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, а также зять Трампа - старший советник Джаред Кушнер в декабре 2016 года встречались в российским послом в США Сергеем Кисляком.