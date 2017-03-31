Трамп: охота на ведьм достигла исторических масштабов

Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн нуждается в неприкосновенности в обмен на показания по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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"Майклу Флинну следует просить иммунитета в деле, которое является охотой на ведьм исторических масштабов (и все из-за большого провала на выборах), которые проводят СМИ и демократы", - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, стало известно, что экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, а также зять Трампа - старший советник Джаред Кушнер в декабре 2016 года встречались в российским послом в США Сергеем Кисляком.