Вашингтон обжаловал блокировку миграционного указа Трампа
Минюст США подал апелляцию на решение суда, что удлинило продолжительность запрета на исполнение иммиграционного указа президента США. Запрет носит бессрочный характер.
Администрация США обжаловала приостановление действия второго иммиграционного указа президента Дональда Трампа. В четверг, 30 марта, министерство юстиции США внесло соответствующий акт в апелляционный окружной суд Сан-Франциско. Именно этот суд поддержал в феврале этого года блокировки предыдущего указа Трампа, как сообщает DW.
Представители министерства заявили, что готовы при необходимости обратиться в Верховный суд США.
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Накануне федеральный окружной судья штата Гавайи Деррек Ватсон продолжил введенное им же в середине марта блокировки новой версии иммиграционного указа до завершения всех судебных споров.
Напомним, 6 марта Дональд Трамп подписал новую версию иммиграционного указа. Документ предусматривал запрет на въезд в США в течение 90 дней гражданам некоторых стран. Речь идет о таких населенные преимущественно мусульманами страны, как Судан, Сирия, Иран, Ливия, Сомали и Йемен. Кроме того, согласно указу, США по меньшей мере 120 дней не будут принимать беженцев. Указ должен был вступить в силу 16 марта.
Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года. Текст того указа содержал в черном списке семь государств, включительно с Ираком. Первый указ не вступил в силу через ограничения, наложенные судами нескольких штатов.