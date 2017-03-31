Вашингтон обжаловал блокировку миграционного указа Трампа

Администрация США обжаловала приостановление действия второго иммиграционного указа президента Дональда Трампа. В четверг, 30 марта, министерство юстиции США внесло соответствующий акт в апелляционный окружной суд Сан-Франциско. Именно этот суд поддержал в феврале этого года блокировки предыдущего указа Трампа, как сообщает DW.

Представители министерства заявили, что готовы при необходимости обратиться в Верховный суд США.

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Накануне федеральный окружной судья штата Гавайи Деррек Ватсон продолжил введенное им же в середине марта блокировки новой версии иммиграционного указа до завершения всех судебных споров.

Напомним, 6 марта Дональд Трамп подписал новую версию иммиграционного указа. Документ предусматривал запрет на въезд в США в течение 90 дней гражданам некоторых стран. Речь идет о таких населенные преимущественно мусульманами страны, как Судан, Сирия, Иран, Ливия, Сомали и Йемен. Кроме того, согласно указу, США по меньшей мере 120 дней не будут принимать беженцев. Указ должен был вступить в силу 16 марта.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года. Текст того указа содержал в черном списке семь государств, включительно с Ираком. Первый указ не вступил в силу через ограничения, наложенные судами нескольких штатов.