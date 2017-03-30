"Вы либералы-фашисты и предатели": учитель российской гимназии отчитал детей за участие в митингах (видео)

Сайт томской телекомпании ТВ2 опубликовал видео, на котором учитель отчитывает школьников за участие в оппозиционном митинге 26 марта.

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Как утверждает ученик, передавший запись в редакцию ТВ2, на видео запечатлен урок ОБЖ ("Основы безопасности жизнедеятельности") в российской гимназии №2, а учитель, отчитывающий детей, также преподает в школе историю. На сайте гимназии есть информация о том, преподавателем этих предметов является Виталий Петрович Хованский. По словам ученика, учитель утверждал, что должен провести "Лекцию по противодействию экстремизму" по распоряжению директора. На этой "лекции" учитель назвал учеников "холопами англосаксов" и "либералами-фашистами". Как сообщает ТВ2, пять учеников этого класса ходили на митинг "Он нам не Димон" 26 марта.

Директор гимназии Светлана Ярославцева в разговоре с журналистом ТВ2 заявила, что ни о каких лекциях не распоряжалась и обещала "все выяснить". Передавший в редакцию ТВ2 запись ученик утверждает, что сразу после урока он с одноклассниками пожаловался директору на поведение преподавателя, та в ответ "обещала с ним поговорить".

Радио Свобода с разрешения ТВ2 публикует расшифровку записи, сделанной на уроке.

Учитель: (неразборчиво). В российской цивилизации, что у нас строилась и в Советском Союзе, было развитие человека как вида. Не закрывали школы, не было разлагающих телепередач и тому подобное. Сейчас, согласно признанным ценностям либерализма, можно все.

Школьник: Вы путаете либерализм и либертарианство.

Учитель: Нет, я не путаю эти вещи. Истинные либералы говорят о том, что нельзя препятствовать человеку делать то-то и то-то. Ребенок смотрит порнуху, ради Бога. Если мы что-то запрещаем, то значит свободу угнетаем. Либералы препятствуют развитию человека как вида, они препятствуют становлению человека. Они опускают человека, благодаря плюрализму, на животный уровень. Что у нас сейчас произошло? [неразборчиво]. У нас произошла либерализация и деградация права, никто этого не отрицает. Но либералы, в силу своего идиотизма и исключительности, этого не видят. Произошла страшная деградация молодого поколения. В силу своего возраста я могу сравнить. Но вы же не верите нам, вы смотрите на мир сквозь либеральные очки. Вот в этом и заключается страшная разрушительная сила либерализма. Подумайте, за что выступаете?

Школьник: Я знаю, за что я выступаю.

Учитель: За деградацию человека как вида. Ответ будете держать, господа либералы, не перед людьми, а перед Господом Богом.

Школьник: А вопрос можно?

Учитель: В чем взгляд либерализма, понял? Фашизм об этом говорит открыто, он стимулирует низменные инстинкты, агрессию. Поэтому либерализм и фашизм массы и захватывает. Поэтому либерализм — это страшный упадок человечества. И еще в чем связь фашизма и либерализма? Либерализм, понятно, основан на правах человека. И вы тиражируете эти взгляды, взгляды буржуазии (ученики шумят, преподаватель повышает тон, что-то кидает в них и кричит: «Заткнись, на! Эмоции потом. Совсем охренели что ли?») ….Либерализм — это свобода недочеловека, который находится на животной ступени развития. Когда какую-то скотину приравняли к высокодуховному человеку. Вот в чем опасность либерализма. Люди не равны по своей ступени развития. И когда одновременно дают права пятилетнему, 14-летнему и 80-летнему — это преступление. [неразборчиво]. Либерализм ведет человечество в ад. Либералисты хотят ввести господство англосаксов в мире. И вы поддерживаете, в силу своего скудоумия, англосаксов. Фашисты мнили себя истинными арийцами. А вы кем мните себя? Вы же холопы англосаксов, сами того не ведая. И установите их фашизм в глобальном масштабе. Господство англосаксов на всей планете Земля. И способствуете уничтожению главного народа своей страны. Вы — предатели. Изменники. Вы либералы-фашисты. Поняли, почему? [неразборчиво]. Навальный раскачал всю администрацию президента. Многие люди думают так, как я. Многие. Но в стране об этом не говорят. Господа либералы, вам конец. Процесс пошел не только у нас в стране, он пошел по цитадели империализма. В США поняли, что избрание Трампа, за которого ты болел (обращается к одному из школьников)...

Школьник: Я? Я за Клинтон болел (ученики смеются).

Учитель: Конец либерализма в цитадели, а вы до сих пор не поняли. Вас давно обрекли за заклание. И я предупредил.

Школьник: Меня многие уже предупреждали во многих государственных структурах.

Учитель: Я тебя по-человечески предупреждаю. Маму пожалей. Прозрей. Я тебе говорю, что ты будешь отвечать перед Всевышним. Домой приди, спокойно осмысли. Эти эмоции не помогут здесь.

Школьник: Мы же фашисты, чего нам осмысливать?

Учитель: Через годик посмотрим, через два.

28 марта ТВ2 опубликовал запись лекции в Томском государственном университете, во время которой старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной физики ТГУ Николай Пичкуров отчитывал студентов, которые пришли на митинг "Он нам не Димон", и упрекал их в том, что они участвовали в акции за деньги. 15 марта в селе Погар Брянской области полиция забрала с урока ученика местной школы №1, который сделал репост информации о митинге на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте". В этот же день директор и одна из преподавателей школы провели с одноклассниками Лосева "беседу", в ходе которой предостерегли молодых людей от просмотра роликов Навального и участия в протестных акциях.