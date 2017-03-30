Белорусский эксперт объяснил мягкую реакцию Запада на массовые аресты в Минске
Эксперт отметил, что в последние годы между Беларусью и Западом наблюдается потепление.
Осторожная обеспокоенность по поводу массовых задержаний в Беларуси на «День Воли» можно объяснить тем, что Минск значительно мягче стал относиться к протестам, и это признавали даже самые отчаянные оппозиционеры.
Такое мнение выразил старший аналитик Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов в интервью журналу «Новое время».
Он отметил, что в последние годы между Беларусью и Западом наблюдается потепление. Белорусские власти значительно мягче стали относиться к протестам, и это признавали даже самые отчаянные оппозиционеры. На свободу вышли многие политзаключенные, в том числе Статкевич, отсидевший в тюрьме пять лет за организацию беспорядков.
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“Появилось ощущение воздуха, свободы, что ли”, — объясняет Мельянцов. По его мнению, это достижение в том числе белорусских дипломатов.
Напомним, 25 марта в Минске оппозиция пыталась провести празднование Дня Воли, но к заранее объявленному месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали правоохранители. После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания участников акции.