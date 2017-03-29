Евродепутат назвала огромным разочарованием решение Порошенко подписать поправки в е-декларировании

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает, что президент Украины не должен был подписывать изменения к е-декларированию, которыми подавать электронные декларации обязали антикоррупционных активистов.

Об этом говорится в заявлении Хармс, передает "Европейская правда".

"Решение президента не ветировать, а подписать поправки к закону об электронном декларировании - это огромное разочарование. Внесенные поправки должны быть пересмотрены. Особая ориентация этих поправок на НПО, действующих в борьбе с коррупцией, смягчение правил прозрачности, это значительный шаг назад в процессе реформирования Украины", - заявила Хармс.

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"Недоверие в отношении гражданского общества, которое играет конструктивную и важную роль во всем процессе реформ, является вредным и контрпродуктивным для борьбы против коррупции и политического процесса в Украине", - добавила евродепутат.