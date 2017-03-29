Тиллерсон на встрече НАТО заявит о необходимости продолжения давления на Россию - СМИ

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон на министерской встрече Организации североатлантического договора (НАТО), которая состоится 31 марта в Брюсселе, заявит коллегам по Альянсу о необходимости продолжения давления на Российскую Федерацию для прекращения агрессии в Украине.

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Как сообщил источник издания, Тиллерсон во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО на этой неделе снова подтвердит позицию президента США Дональда Трампа, что союзники должны увеличить расходы на оборону.

Сообщение Тиллерсона станет эхом комментариев секретаря департамента обороны США Джеймса Мэттиса, который настаивал на необходимости увеличения членами НАТО расходов на оборону до 2% ВВП, сделанных в прошлом месяце в Брюсселе.

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Издание отмечает, что в настоящее время это требование не выполняется должным образом.

Кроме того, по словам высшего должностного лица Госдепа, Тиллерсон вместе с требованием об увеличении расходов поднимет перед союзниками вопрос о повышении роли НАТО в усилиях по противодействию терроризму.

Источник сообщил, что, кроме тем увеличения расходов на оборону странами-членами Альянса и борьбы с терроризмом, Тиллерсон "также проведет консультации с союзниками по нашей общей настроенности улучшить ситуацию с безопасностью на востоке Украины и необходимости со стороны НАТО продолжать добиваться от России прекращения агрессии против соседних стран и выполнения Минских обязательств в отношении Украины".

По состоянию на 2016 год ежегодное требование относительно расходов на оборону в размере не менее 2% ВВП выполняли пять из 28 союзников НАТО - США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Павел Климкин 31 марта посетит Брюссель для участия в заседании Комиссии Украина-НАТО, которая пройдет в рамках заседания глав МИД государств - членов Альянса.

За день до заседания Комиссии Украина-НАТО состоится заседание Совета НАТО-Россия на уровне послов.