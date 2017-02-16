Глава Пентагона предъявил ультиматум членам НАТО

Об этом сообщает DW.

"Если ваши народы не хотят увидеть, как Америка отказывается от части своих обязательств в этом альянсе, то ваши правительства должны показать, что поддерживают нашу общую оборону", - заявил Мэттис. Каким образом США намерены действовать в противном случае, он не уточнил.

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Глава Пентагона призвал разработать план выплат на 2017 год и установить промежуточные сроки, в которые будут проверяться взносы членов НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты правы в своих требованиях и подчеркнул, что для него самого эта тема является высшим приоритетом.

"Справедливое распределение нагрузки" - один из главных пунктов брюссельской встречи, сообщил Столтенберг.

Ранее во время предвыборной кампании Трамп выступал с требованием ко всем странам НАТО увеличить оборонные расходы до 2 процентов ВВП.