США осудили массовые задержания протестующих в России
06:02, 27 марта 2017Мир
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В США призвали освободить задержанных протестующих.
Иллюстрация / REUTERS
США осудили задержание сотен протестующих в России, назвав эти меры оскорблением демократических ценностей, пишет Reuters.
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«Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов», - заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.
Он добавил, что Вашингтон «обеспокоен», узнав о задержании российского оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, по последним данным, на антикоррупционных митингах в Москве задержали 933 человека. Среди задержанных есть, в том числе, и несовершеннолетние.
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