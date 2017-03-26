В Москве задержали Навального за участие в акции протеста против коррупции (фото)

В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, сообщает Meduza.

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26 марта в десятках российских городов прошли акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Навального и его фонда о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

В большинстве случаев, в том числе в Москве, акции не были согласованы с местными властями.

Правоохранительные органы предостерегли жителей от участия в мероприятии.