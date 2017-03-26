В ОБСЕ призвали Беларусь воздержаться от подавления инакомыслия

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Беларусь воздержаться от подавления инакомыслия и свободы выражения мнений.

Об этом говорится в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэля Георга Линка, сообщает Радио Свобода.

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«После вчерашних событий и событий последних дней я вновь призываю белорусские власти воздержаться от использования любой формы санкций или чрезмерной силы для подавления инакомыслия и законного права на свободу выражения мнений», – подчеркнул Линк.

Он осудил неоправданное применение силы со стороны белорусских властей против мирных демонстрантов в Минске и других городах страны.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметил, что задержание и неоправданное применение силы к демонстрантам, а также в отношении правозащитников и журналистов вызывают серьезную обеспокоенность.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Минске оппозиция пыталась провести празднование Дня Воли, но к заранее объявленному месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, произошли массовые задержания участников акции.

Европейский Союз и США осудили задержание участников акции в Минске. В предыдущие дни в разных городах Беларуси было арестовано около 300 человек как по административным, так и в уголовным делам.