В Минске несколько сотен человек приняли участие в акции по случаю Дня Свободы, несмотря на препятствия со стороны правоохранителей.

Как передает Радио Свобода, несколько сотен человек, которые в Минске не смогли попасть на площадь перед Академией наук, собрались с тыльной стороны милицейского кордона. До тысячи демонстрантов двигались по проспекту Независимости в сторону центра, держа национальные бело-красно-белые флаги, скандируя «Живет Беларусь!» и «Позор» - в адрес милиции.

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Явного лидера в этой колонне не было. В районе площади Якуба Коласа путь людям преградили спецназовцы милиции, позже начались массовые задержания.

На протяжении последних недель в Беларуси арестованы около 300 оппозиционных лидеров и активистов, в отношении десятков из них возбуждены уголовные дела по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Власти вчера вечером разрешили провести на окраине Минска акцию в День Свободы, посвященную 99-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. Организаторы и участники хотели провести мероприятие в центре столицы.

Центр Минска со вчерашнего дня патрулируют автоматчики, впервые с 1944 года. В городе отменены рейсы маршрутных такси, пассажиров выборочно проверяют на железнодорожном вокзале. Студентов из общежитий заставили разъехаться по домам, а тех, кто живет в Минске, руководители вузов предупредили об отчислении в случае, если они придут на акции. Активистов, которые собирались ехать в Минск из регионов, милиция арестовывает на выходе из домов.

Как сообщалось, сегодня в Беларуси правоохранители задержали нескольких работников СМИ, а также в минском офисе правозащитного центра «Вясна» - 57 правозащитников и журналистов.

Кроме того, ночью милиция сняла с поезда оппозиционного политика Владимира Некляева, который возвращался в Беларусь из Польши.