ЕС требует немедленно освободить задержанных в Минске людей

Европейский Союз раскритиковал действия власти в Беларуси и призвал немедленно освободить задержанных вчера, 25 марта в Минске граждан. Об этом говорится в пресс-релизе ЕС от имени Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Отмечается, что ЕС с тревогой наблюдает за многочисленными задержаниями мирных граждан и журналистов в связи с проведением несанкционированного "Дня Воли".

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Также, высказывается обеспокоенность по поводу рейда на правозащитный центр "Весна".

"Подобные репрессии против свободы слова и собраний противоречат заявленной Белоруссией политики демократизации и ее международным обязательствам", - говорится в сообщении.

Напомним, спецподразделение ОМОН приехал в минский офис правозащитного центра «Вясна». Были задержаны почти 60 человек, среди них активисты, которые долгое время проживают в Украине и занимаются правозащитной и журналистской деятельностью, - Палина Бродик, Ян Авсеюшкин, Евгения Андреюк. Их отвезли в РОВД.

В предыдущие дни в разных городах Беларуси было арестовано около 300 человек как в административных, так и в уголовных делах.

В Киеве возле Посольства Беларуси в Украине пройдет акция солидарности с задержанными белорусскими активистами. Также сегодня в Минске несколько сотен человек приняли участие в акции по случаю Дня Воли, несмотря на препятствия со стороны правоохранителей.