В Беларуси задержали оппозиционера Некляева

10:42, 25 марта 2017
Мир
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Политик возвращался поездом из Варшавы в Минск.

Некляев говорил, что не собирается скрываться, хотя понимает, что его могут арестовать / naviny.by

В ночь на 25 марта в Бресте задержан оппозиционный лидер, экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев. Об этом сообщает "БелаПАН".

Политик возвращался поездом из Варшавы в Минск. Он участвовал в дискуссии по ситуации в Беларуси в польском сейме. 

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Как отмечает Радио Свобода, 24 марта суд в Минске должен был рассмотреть административное дело в отношении Некляева, который обвиняется в участии в несанкционированном "Марше тунеядцев" 17 февраля. По данным правозащитной группы "Вясна", под стражей находятся 130 активистов, протестовавших против планов правительства обложить налогом неработающих граждан, объявив их "социальными паразитами". В числе задержанных - оппозиционные и профсоюзные лидеры.

Все они планировали принять участие в традиционном шествии "День воли", которое оппозиция проводит в Минске сегодня - в день 99-й годовщины создания Белорусской Народной Республики.

Как известно, в городах Беларуси проходят протестные "Марши нетунеядцев". Сотни человек выходят на несанкционированные протестные марши, несмотря на распоряжение президента Александра Лукашенко приостановить взимание "налога на тунеядство".

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Теги: #Беларусь#задержание#оппозиция