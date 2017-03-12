В городах Беларуси проходят протестные "Марши нетунеядцев"

Об этом сообщает Русская служба ВВС. В воскресенье на протестный митинг в центре Бобруйска вышли более 700 человек. В городе Орша более 500 протестующих у здания местной администрации скандировали "Долой холуев!" и "Лукашенко в отставку".

В Бресте вторые выходные подряд люди идут по центру города, выражая недовольство политикой беларусских властей.

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Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения. Практически на всех акциях люди требуют проведения честных выборов и призывают президента Лукашенко уйти в отставку.

Представителям местных органов власти, попытавшимся по указанию Лукашенко выйти к народу на площади, не удалось наладить диалог с митингующими: люди встречают их свистом и криками "Ганьба!".

Воскресные митинги и шествия проходят в основном стихийно.

Президент Лукашенко на минувшей неделе распорядился приостановить взимание так называемого "налога на тунеядство" - сбора на финансирование госрасходов, который, согласно президентскому декрету №3, обязаны платить не работавшие официально более полугода.

Он также высказался за то, чтобы позволить людям высказывать замечания к власти на определенных властями площадках, но приказал силовикам "выковыривать, как изюм из булки" провокаторов.