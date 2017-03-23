The Washington Post: Манафорт ушел, но его деловой партнер остается ключевым соратником Трампа

Белый дом в среду пытался вновь дистанцироваться от бывшего главы кампании президента Трампа, Пола Манафорта, который находится под пристальным вниманием из-за его связей с российскими деловыми кругами.

Об этом пишет Том Хэмбургер в статье "Манафорт ушел, но его деловой партнер остается ключевой составляющей деятельности Трампа", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Но даже если чиновники Трампа преуменьшают роль Манафорта, его давний деловой партнер Рик Гейтс по-прежнему работает на президента. Гейтс – один из четырех людей, возглавляющих одобренную Трампом группу, которая защищает планы президента. На прошлой неделе, он посещал Белый дом, для встречи с официальными лицами в рамках этой деятельности.

Через Манафорта, Гейтс связан со многими теми же бизнес-титанами из Украины и России, в том числе Олегом Дерипаской, российским олигархом с прочными связями с президентом России Владимиром Путиным. В среду агентство Associated Press сообщило, что у Манафорта был многомиллионный контракт с Дерипаской, по меньшей мере, в период между 2005 и 2009 годами, целью которого было содействие политическим интересам Путина.

Манафорт признал наличие договора с Дерипаской, но отрицал, что этот, или любой другой договор, связан с российским правительством. В кратком интервью, Гейтс сказал, что его работа сосредоточена на "поддержке фонда прямых инвестиций, учрежденном фирмой, укреплении демократии и создании партий в Украине".

Гейтс также признал свою роль в, по крайней мере, двух недавних, спорных сделках с участием связанных с Путиным олигархов, в том числе, с Дерипаской. Обе [сделки] привели к судебным разбирательствам, в которых Гейтс был указан в качестве партнера Манафорта, хотя Гейтс сообщил, что у него нет доли в компании.

Потенциальные связи между окружением Трампа и российским правительством снова оказались в центре внимания на этой неделе, после того, как директор ФБР Джеймс Коуми в понедельник публично подтвердил, что его ведомство активно расследует возможность сговора между двумя сторонами. Манафорт и Гейтс сказали, что с ними не связывались ни ФБР, ни любые другие правоохранительные органы.

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Гейтс и Манафорт – лишь двое из многих помощников Трампа со связями с Россией, среди них также бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн; Картер Пейдж, бывший советник по внешней политике Трампа; и Роджер Стоун, союзник Трампа, который утверждал, что через посредников общался с WikiLeaks, до взлома электронной почты российскими агентами и публикации писем летом прошлого года. Все они отрицают свою вину и заявляют, что их предполагаемые связи с Россией преувеличивают, чтобы подорвать положение президента.

Роль Манафорта в потенциальных сделках с Россией снова вызвала интерес в среду, когда AP сообщило, что в 2005 году Манафорт предложил план того, как влиять на политику, деловые отношения и освещение новостей в Соединенных Штатах, Европе и бывших советских республиках в пользу правительства Путина. Гейтс присоединился к фирме лишь спустя год после этого.

В среду Манафорт заявил, что его работа на Дерипаску была направлена на улучшение работы российской компании "Русал", а не российского правительства.

"Я всегда публично признавал, что работал на Дерипаску и его компанию", - сказал Манафорт в своем заявлении в среду. "Я не работал на российское правительство. Снова, клевета и инсинуации используются, чтобы создать ложную картину".

На вопрос о сообщении AP на ежедневном брифинге, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в среду заявил: "В этом сегодняшнем утреннем докладе ничего не говорится о каких-либо действиях президента, Белого дома или любого чиновника администрации Трампа".

В середине 1990-х годов Манафорт и Ричард Дэвис, давний политический консультант республиканцев, учредили фирму "Davis Manafort". Гейтс присоединился к фирме в 2006 году.

В том же году фирма уговаривала Дерипаску стать клиентом, заявив, что их целью является создание фонда на 200 млн долларов для проведения серии прямых инвестиций в непубличные акции и приобретения, в первую очередь в России и Украине, согласно документам иска. Компания, осуществляющая инвестиции, была создана на Каймановых островах в 2007 году.

К 2014 году отношения между Манафортом, Гейтсом и Дериспаской существенно испортились.

В тот год, Дерипаска подал иск против Гейтса и Манафорта. В суде на Каймановых островах он обвинил их в том, что они забрали почти 19 млн. долл. США, предназначенных для инвестиций, а затем не смогли отчитаться за средства, вернуть их или ответить на многочисленные вопросы о том, как именно использовались деньги.

В какой-то момент адвокаты Дерипаски заявили, что не могут найти Манафорта или Гейтса. Российский магнат нанял частного детектива, чтобы разыскать их, согласно ходатайству 2014 года, которое адвокаты Дерипаски подали в суд Каймановых островах с требованием вернуть деньги.

"Похоже, Пол Манафорт и Рик Гейтс просто исчезли", - говорилось в ходатайстве.

Пресс-секретарь Дерипаски опубликовала заявление в среду в Москве, в котором сообщается, что иск по-прежнему может быть рассмотрен. Вера Курочкина, пресс-секретарь, сказала, что Дерипаска не платил Манафорту за работу, связанную с Россией, вместо этого, он платил ему за инвестиционный консалтинг, который и является "предметом судебного иска".

Адвокат Манафорта, Ричард Хиби, не ответил на неоднократные просьбы прокомментировать статус спора на Каймановых островах.

Дерипаска и Путин настолько близки, что российский министр иностранных дел уже более десятилетия просит госсекретаря США помочь Дерипаске получить визу для въезда в Соединенные Штаты. Согласно сообщению 2007 года, опубликованному в Wall Street Journal, Дерипаске отказали в приеме в министерстве юстиции из-за предполагаемых связей с организованной преступностью.

В 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к тогдашнему госсекретарю Джону Керри за помощью в получении визы для алюминиевого магната.

В 2014 году имена Манафорта и Гейтса появились в другом иске, согласно которому они помогали украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, который имеет связи с Путиным. Согласно иску, пытаясь собрать 850 млн. долларов на строительство элитного жилья на территории отеля "Drake Hotel" в Нью-Йорке, Манафорт и Гейтс инвестировали нечестные доходы, которые Фирташ получил за энергетическую сделку, которую заключил с российской фирмой. Этот иск был отклонен.

В это же время, Манафорт и Гейтс активизировались в Вашингтоне, продвигая политические приоритеты партии тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию после уличных протестов против него, вспыхнувших в Киеве в конце 2014 года. В период между 2012 и 2014 годами , Гейтс организовал встречи с двумя вашингтонскими лоббистскими фирмами - "Podesta Group" и "Mercury LLC" , они должны были представлять "Европейский центр современной Украины".