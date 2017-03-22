"Hasta la vista, baby": в Голливуде отказались от продолжения культового "Терминатора"
Paramount Pictures решила полностью отказаться от продолжения съемок новых частей фильма.
Студия Paramount Pictures прекращает финансирование франшизы "Терминатор" через 32 года со дня выпуска первого фильма, сообщает The New York Daily со ссылкой на источники.
Ранее ожидавшиеся эпизоды с Арнольдом Шварценеггером и Эмилией Кларк не будут сняты. Предполагалось, что очередная часть картины выйдет в 2018 году.
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"Все кончено для "Терминатора" и Арнольда. Студия приняла решение полностью отказаться от продолжения съемок новых частей фильма, что означает отсуствие каких-либо планов по поводу новых сиквелов", - сообщил источник в Лос-Анджелесе.
Как отмечает источник издания, фильм "Генезис" рассматривался как способ должен возродить франшизу, однако критики раскритиковали работу, поэтому у руководства киностудии пропал интерес к фильму, несмотря на возможность получить хорошую прибыль.
Источник допускает, что другая студия может подписать контракт со Шварценеггером, однако, в лучшем случае, это долгосрочная перспектива.