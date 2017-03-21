Лукашенко заговорил о "пятой колонне" в Беларуси, которую поддерживают западные спецслужбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта обвинил западные спецслужбы в поддержке в его стране так называемой «пятой колонны», которая угрожает стабильности, как сообщает "Радио свобода".

Лукашенко, как передают его слова белорусские информагентства, заявил, что «западные фонды под руководством западных спецслужб» пытаются обострить ситуацию в Беларуси», поддерживая «хулиганов», которые провоцируют беспорядки. Лукашенко добавил, что его правительство будет реагировать на эти беспорядки, которые беспокоят его больше, чем развертывание войск НАТО вблизи белорусской границы.

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Тысячи людей вышли на улицы разных городов Беларуси в течение последних недель в знак протеста против непопулярных изменений трудового законодательства. Протестующие недовольны планами правительства по введению налога в отношении людей, которых власть называет «социальными паразитами», то есть безработных. Выступления, которые имеют название «марши недармоедов», стали крупнейшими за последние годы антиправительственными демонстрациями.

Протесты продолжаются, несмотря на несвойственное Лукашенко решение отложить введение законодательных изменений. Более 150 участников протеста были арестованы по всей Беларуси с 1 марта.