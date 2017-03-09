Лукашенко решил временно не взимать скандальный налог с тунеядцев
В Беларуси не станут отменять декрет «О предупреждении социального иждивенчества», известный как «налог на тунеядство», однако отложат на год сбор с неработающих граждан.
Об этом сообщил президент Беларусси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его словам, декрет нужно «подкорректировать». Лукашенко отметил, что декрет является «идеологически, моральным». «Никаких там больших денег государство не получит», - отметил белорусский президент. Лукашенко сказал, что цель данного документа - «заставить работать тех, кто должен и кто может».
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Лукашенко поручил к 1 апреля составить точные списки тех, кто должен будет уплатить «налог на тунеядство». «Должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время», - сказал белорусский лидер. Комментируя акции протеста против декрета в Минске, Лукашенко заявил, что протестующие «не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы», а люди, которым ошибочно прислали извещения об уплате налога.