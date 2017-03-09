Лукашенко решил временно не взимать скандальный налог с тунеядцев

Об этом сообщил президент Беларусси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, декрет нужно «подкорректировать». Лукашенко отметил, что декрет является «идеологически, моральным». «Никаких там больших денег государство не получит», - отметил белорусский президент. Лукашенко сказал, что цель данного документа - «заставить работать тех, кто должен и кто может».

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Лукашенко поручил к 1 апреля составить точные списки тех, кто должен будет уплатить «налог на тунеядство». «Должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время», - сказал белорусский лидер. Комментируя акции протеста против декрета в Минске, Лукашенко заявил, что протестующие «не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы», а люди, которым ошибочно прислали извещения об уплате налога.