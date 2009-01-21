Обама заморозил зарплату сотрудникам Белого дома

В первый день своего президентства Барак Обама "заморозил" зарплату высокопоставленным сотрудникам Белого дома, сообщает AFP.

Запрет на повышение зарплаты стал мерой, принимаемой в условиях финансового кризиса. "В период экономической нестабильности американские семьи туже затягивают пояса. Так же должен поступить и Вашингтон", - сказал Обама во время обращения к членам своей администрации в здании Исполнительного управления президента (Old Executive Office Building).

"Многих людей в этой комнате коснется заморозка зарплаты, и я хочу, чтобы они знали, что я ценю их готовность согласиться на эту меру", - добавил президент США.

Агентство Associated Press сообщает, что зарплату заморозят сотне человек, получавших более ста тысяч долларов в год, среди которых советники и пресс-секретари.

Напомним, в своей инаугурационной речи Обама призвал американцев сплотиться перед лицом кризиса. Ранее он обещал радикально сменить курс американской экономики, снизить налоги для среднего класса, создать 2,5 миллиона рабочих мест, ужесточить регулирование финансовой системы и потратить на борьбу с кризисом сотни миллионов долларов.

Лента.ру