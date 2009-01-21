Буш вывез в Техас 2 самолета своих вещей

Предшественник действующего президента США - Джордж Буш - провел эту ночь у себя дома, в штате Техас. Он отправился туда сразу после завершения официальной части инаугурации, не ожидая парада и бала.

В местечке Мидленд семью Бушей приветствовали 25 тысяч людей. Именно отсюда, восемь лет тому назад, семья отправлялась в Белый дом.

Джордж Буш и в дальнейшем будет оставаться президентом Соединенных Штатов, ведь это звание - пожизненное.

Сложив полномочия, политик будет жить в Техасе. На выбор - семейное ранчо или же роскошный дом в столице штата. На территории даллаского университета Буш планирует открыть президентскую библиотеку и музей своего правления. Будущие экспонаты уже доставили в Техас - двумя самолетами и десятью грузовиками. На дополнение к биографическому музею, Джордж Буш напишет книгу о своем пребывании в Белом Доме.

5 канал