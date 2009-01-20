Завтра Украина и Россия попробуют поделить Азовское и Черное море

21-22 января в Киеве состоятся украинско-российские консультации по разграничению Азовского и Черного морей и Керченского пролива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, украинскую делегацию возглавит Виктор КИРИК – председатель делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, российскую – посол по особым поручениям МИД РФ Александр ГОЛОВИН.

Во время консультаций будет продолжена работа по согласованию линии украинско-российской государственной границы в Азовском море.

Украинская и российская делегации обсудят вопросы по линии государственной границы в Керченском проливе и продолжат работу над проектами документов, которые касаются этой проблематики.

В ходе переговоров также будут рассматриваться вопросы по разграничению территориальных морей, континентального шельфа и исключительных (морских) экономических зон в Черном море и о подготовке проектов двусторонних соглашений по сотрудничеству в области судоходства, рыболовства, защиты морской среды и экологической безопасности в Азовском море и Керченском проливе.