Беларусь предлагает свою кандидатуру на должность генсека ОБСЕ

Об этом говорится в комментарии начальника управления информации - пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрия Мирончика, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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"Полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Дзанньера (Италия) заканчиваются 30 июня 2017 года. Нами было принято решение выдвинуть на этот пост постоянного представителя при организации, посла Елену Купчину", - отметил Мирончик.

Он пояснил, что это решение продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников. "В ситуации острых региональных конфликтов, роста противоречий между мировыми игроками, роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе снова крайне важна", - подчеркнул Мирончик.

"Елена Купчина, долгое время занимавшая пост заместителя министра иностранных дел Беларуси, принимала самое непосредственное участие в реализации внешнеполитической линии нашей страны, направленной на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом, урегулирование самых острых кризисных ситуаций в регионе", - добавил Мирончик.

Также он сообщил, что процедура избрания нового генсека ОБСЕ находится на начальном этапе. В частности, он сказал, что 14 марта в Вене прошли первые слушания, в ходе которых претенденты представили постпредам государств-участников свои приоритеты.