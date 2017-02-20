Генсек ОБСЕ о "паспортах" оккупантов Донбасса: Россия сделала шаг назад от и без того далекой цели

Этот шаг России стал шагом назад от и так «очень далекой» цели остановить войну на Донбассе, сказал Заньер в интервью Радио Свобода на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Этот шаг усложнит выполнение минских договоренностей, сказал Заньер, и также отметил, что решение признавать такие «документы», «конечно же, фактически означает... признание и тех, кто выдает эти «документы».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.