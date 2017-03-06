В Сирии убили российского наемника из "тайной" ЧВК Вагнера - СМИ

В Сирии во время разведывательной операции был убит 23-летний Иван Слышкин, российский наемник "частной военной компании Вагнера". Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова его бывшего сослуживца по контрактной службе в Чечне и собеседника, знакомого с организацией сирийской операции Путина. В Минобороны РФ оперативный комментарий по поводу гибели Слышкина предоставить не смогли.

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По данным Znak.com, Слышкин был убит снайпером 12 февраля 2017 года. Его похороны прошли в городе Озерск Челябинской области 2 марта.

«Полтора месяца назад Иван Слышкин находился на военном аэродроме Шайрат, в 35 км к юго-востоку от города Хомс. Там участвовал в тренировке группы сирийских военных и в освобождении нефтяного месторождения Хайян. Через неделю был убит во время разведывательной операции в районе месторождения Шаэр», — рассказал источник, участвующий в военных действиях на территории Сирии.

По его словам, Слышкин готовил бойцов элитного формирования вооруженных сил Сирии под названием «Охотники на ИГИЛ» (ISIS Hunters). Слышкина убил снайпер, уточнил бывший сослуживец погибшего.

Он также рассказал, что зарплата в ЧВК Вагнера на базе в России начинается от 80 тыс. руб., а в Сирии — примерно 250 тыс. руб. в месяц. За погибшего по контракту предусматривается компенсация. По данным агентства, РФ использование «группы Вагнера» в сирийском конфликте обошлось в сумму до 10,3 млрд руб.

Как известно, в России запрещена любая военная служба, если она не связана с государством. Ранее сообщалось, что интересы России в Украине и Сирии отстаивает частная военная компания, которой юридически не существует. Потому ее потери не портят официальную статистику Минобороны РФ. Подтверждения его существовании обнародовало издание "Фонтанка".

По информации издания, условная ЧВК под командованием человека с позывным "Вагнер", была сформированная на основе "Славянского корпуса", потрепанного в Сирии в 2013 году. С весны 2014 года она действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области. Единственное документальное подтверждение существования неформального батальона, каким-то образом признаваемого официальными структурами, журналисты нашли в документах за подписью президента России после того, как узнали, что бойцы получают государственные награды.