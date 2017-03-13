При усилении обороны ЕС не должен дублировать функции Альянса - генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение о том, что НАТО и ЕС должны дополнять друг друга в вопросах обороны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Европейский Союз от того, чтобы тот, усиливая оборону, не дублировал функции альянса.
Об этом он сказал в понедельник в штаб-квартире НАТО во время представления годового отчета, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
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«Я приветствую усиление сотрудничества в сфере обороны в ЕС. Одна вещь является важной: то, что делает ЕС, не должно дублировать то, что делает НАТО, но должно его дополнять. Поэтому я приветствую четкий мессидж многих европейских лидеров, что в случае увеличения расходов на оборону речь идет не о европейской армии, не о создании новой командной структуры, которая будет накладываться на командную структуру НАТО, и не о том, чтобы ЕС был ответственным за коллективную оборону в Европе. Потому что ответственным за коллективную оборону в Европе является НАТО. Особенно после Brexit вполне понятно, что нам надо, чтобы НАТО и ЕС работали вместе», - заявил Столтенберг.
Генсек Альянса подчеркнул, что между сильным НАТО и европейской обороной противоречий нет.
«Они идут вместе. 22 члена ЕС являются в то же время членами Альянса. Больше чем 90% населения ЕС живут в странах НАТО. Сильная европейская оборона означает сильное НАТО», - подчеркнул Столтенберг.