Россия и НАТО сохраняют разногласия по Украине - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась на полях 53-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"Есть очень известная позиция как НАТО, так и России, но полезно иметь диалог по вопросам, где у нас есть разные взгляды, в частности, относительно Украины, проинформировать и обменяться мнениями", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что во время встречи с Лавровым стороны обсудили широкий круг вопросов. "Мы, конечно, обсудили Украину. Есть очень известные разногласия между НАТО и Россией. Я подчеркнул важность полного выполнения Минских договоренностей, что НАТО поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины. Я также подчеркнул важность полного доступа наблюдателей СММ ОБСЕ на востоке Украины", - проинформировал Столтенберг.

Он подчеркнул, что до незаконной аннексии Крыма Альянс развивал с Россией стратегическое партнерство, в частности, "планировали уничтожить химическое оружие в Сирии, работали вместе в разных сферах". "После аннексии отношения между НАТО и Россией ухудшились и не оздоровились с тех пор: мы видим более непредсказуемый, более опасный мир, и мы видим напряжение. Это вызывает беспокойство у всех союзников. Именно поэтому мы продолжаем работать для политического диалога, чтобы снизить эскалацию, снизить напряжение. Именно поэтому мы стараемся улучшить отношения с Россией, и именно поэтому НАТО реагирует усилением нашей коллективной обороны, чтобы гарантировать, что НАТО готова и подготовлена реагировать на более требовательную безопасностную среду", - пояснил Столтенберг.

По его словам, стороны обсудили вопросы прозрачности и предсказуемости. "Есть необходимость увеличить предсказуемость и прозрачность по отношению к учениям и военной активности", - подчеркнул генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что выступает за диалог с Россией, и НАТО ищет этот диалог и более конструктивных отношений.