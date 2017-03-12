Сорванный флаг и "неправильное кино": дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами набирает обороты

В Нидерландах назвали странными действия правительства Турции и заявил о необходимости сделать все возможное для деэскалации напряженности между странами. Такое мнение высказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет NOS.

"Я словно оказался в каком-то неправильном кино", - сказал он, добавив, что сделает все возможное, чтобы разрядить ситуацию. "Я никогда не был в такой ситуации, но мы хотим быть самой мудрой из сторон", - добавил он.

В то же время, что касается выдворения из страны министра по делам семьи и соцполитики Турции, что Рютте заявил: "Она была нежеланным гостем здесь".

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В то же время в Турции стартовали массовые протесты возле генконсульства Нидерландов в Стамбуле. Митингующие даже сорвали с крыши дипмиссии флаг этой страны и заменили его на турецкий, сообщает Anadolu.

Напомним, возле турецкого консульства в Роттердаме местная власть применила конную полицию и водометы, чтобы завершить акцию протеста нескольких сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Протестующие собрались возле консульства после того, как власти Нидерландов не позволили двум турецким министрам встретиться с согражданами, которые проживают в Роттердаме.

В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.

Позже правоохранители не пустили министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя на территорию турецкого консульства. Издание сообщает, что министра остановили за 30 метров до дипмиссии. Чиновница была вынуждена в сопровождении полицейских покинуть Нидерланды после длительных переговоров с правоохранителями. Отмечается, что напряжение между Турцией и Нидерландами нарастает за запрет выступлений турецких чиновников в Роттердаме перед апрельским референдумом по конституционной реформе в Турции.