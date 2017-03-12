Британских политиков предлагают учить защите от российских кибератак

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предложил ведущим политическим партиям помощь в защите от хакерских атак России. С таким письмом обратился директор центра Киаран Мартин, пишет The Sunday Time.

С таким предложением руководство центра выступило, в связи с парламентскими выборами, которые пройдут в 2020 году.

Для этого центр планирует проводить «технические семинары». Политиков Великобритании предупреждают, что Москва попытается украсть и обнародовать внутреннюю переписку, а также информацию из баз с мнениями избирателей о тех или иных политических партиях. Газета подчеркнула, что эти действия будут направлены на ухудшение отношений между партиями и гражданами.

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"Речь не только о кибербезопасности собственных систем политических партий. Атаки на наши демократические процессы могут быть более широкими, они могут быть нацелены на парламент, местные избиркомы, исследовательские центры и электронные адреса частных лиц, а также групп влиятельных людей", – процитировало текст письма издание.

Издание сообщает, что к таким шагам политиков подтолкнул факт относительно возможного вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Как сообщал УНИАН ранее, в Центре национальной кибербезопасности Великобритании заявили, что атаки совершают хакеры, которые спонсирует российское правительство.

Злоумышленники пытаются похитить из баз данных правительственных ведомств секретную информацию, что касается внешней политики и обороны.